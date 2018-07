Bamberg (SID) - Die deutschen Basketballer sind erfolgreich in den Supercup gestartet. Beim Turnier in Bamberg feierte die Mannschaft von Bundestrainer Emir Mutapcic zum Auftakt mit viel Mühe einen 75:74 (36:41)-Sieg über Lettland. Am Samstag (16.30 Uhr) spielt der Gastgeber gegen Israel, am Sonntag (15.00/ARD) zum Abschluss gegen Russland. Den Supercup, letzter Härtetest für die EM-Qualifikation (10. bis 27. August), hat die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) bislang zweimal (2004, 2012) gewonnen.

Neun Tage vor dem ersten EM-Qualifikationsspiel in Polen (10. August) zeigte das DBB-Team noch viele Schwächen. Ein Lichtblick war mit Abstrichen Spielmacher Dennis Schröder. Der NBA-Profi von den Atlanta Hawks kam auf zwölf Zähler und führte ordentlich Regie. Bester Werfer war Lokalmatador Maik Zirbes mit 15 Punkten.

Im ersten Spiel beim 26. Supercup hatte sich der dreimalige Weltmeister Russland mit 82:75 (46:31) gegen Israel durchgesetzt.