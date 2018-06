München (AFP) Der in den Alpen vermisste frühere "Lindenstraßen"-Schauspieler Philipp Brammer ist tot. Rettungskräfte entdeckten am Freitag in rund 1700 Metern Höhe die Leiche des seit Montag vermissten 44-Jährigen, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei Brammer bei einem Absturz aus 70 Metern Höhe am Edelweißlahnersteig ums Leben gekommen.

