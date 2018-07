Wiesbaden (AFP) Das Saarland hat auf kommunaler Ebene die höchste Pro-Kopf-Verschuldung der deutschen Flächenländer. Ende 2012 lag der Schuldenstand pro Einwohner in den Gemeinden und Gemeindeverbänden des Saarlands bei durchschnittlich 6220 Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Danach folgten Hessen mit 5173 Euro und Nordrhein-Westfalen mit 4426 Euro.

