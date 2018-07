Warschau (AFP) In ganz Polen ist am Freitag des Warschauer Aufstands gegen die NS-Diktatur vor 70 Jahren gedacht worden. Durch die Hauptstadt schallte für symbolische 70 Sekunden eine Warnsirene, Autofahrer und Fußgänger hielten um 17 Uhr MESZ inne, Fernseh- und Radiosender unterbrachen ihre Programme. "Der Warschauer Aufstand ebnete den Weg für unseren friedlichen Übergang zur Freiheit vor 25 Jahren", sagte Bürgermeisterin Hanna Gronkiewicz-Waltz bei einer Kranzniederlegung am Grab des Unbekannten Soldaten.

