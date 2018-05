Frankfurt/Main (AFP) Zollfahnder haben einen Gold-Schmuggler mit einer ungewöhnlich teuren Weste geschnappt: In dem Kleidungsstück fanden die Beamten bei einer Kontrolle am Flughafen in Frankfurt am Main 92 Goldschmuckstücke im Wert von rund 65.000 Euro, wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte. Der Schmuck war demnach in sechs verschiedenen Westentaschen versteckt.

