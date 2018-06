Bremen (AFP) Ein Sportflugzeug ist am Freitag in eine Lagerhalle auf dem Gelände eines Autohauses in Bremen gestürzt. Nach ersten Informationen sollen sich zwei Menschen an Bord gefunden haben, sagte ein Polizeisprecher in der Hansestadt. Der genaue Sachstand sei derzeit noch nicht klar, betonte er.

