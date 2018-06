Berlin (AFP) Der US-Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald, der mit den Informationen von Edward Snowden die NSA-Spähaffäre ins Rollen gebracht hat, lehnt eine Zeugenaussage vor dem Bundestags-Untersuchungsausschuss ab. Greenwald begründete dies in einer E-Mail an den Ausschuss, die AFP am Freitag vorlag, unter anderem mit dem Umgang mit Snowden. Der Vorsitzende des NSA-Ausschusses, Patrick Sensburg (CDU), bedauerte die Absage. Er hoffe auf eine Zeugenaussage Greenwalds zu einem späteren Zeitpunkt.

