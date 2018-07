Berlin (AFP) In der Tiermedizin sind im vergangenen Jahr weniger Antibiotika eingesetzt worden. Im Jahr 2013 sank die an Tierärzte abgegebene Menge dieser Arzneimittel um 167 Tonnen auf 1452 Tonnen, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) am Freitag in Berlin mitteilte. Allerdings stieg die verwendete Menge von Antibiotika-Wirkstoffen, die für die Behandlung von Menschen als besonders wichtig eingestuft werden, auf geringerem Niveau leicht an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.