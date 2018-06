Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat nach einem Zeitungsbericht auf einen offenen Protestbrief ostdeutscher Pfarrer reagiert, die Kritik an seinen Äußerungen zu Kriegseinsätzen geübt hatten. In dem Schreiben, aus dem die "Berliner Zeitung" am Freitag zitierte, geht der Chef des Bundespräsidialamtes, David Gill, in Gaucks Auftrag verständnisvoll auf die Kritik ein. Dem Bundespräsidenten sei bewusst, dass er ein kontroverses Thema angesprochen habe, heißt es demnach darin. Jedoch gehöre es zur Geschichte, "dass ohne Einsatz bewaffneter Kräfte keine Befreiung von der Hitler-Diktatur möglich gewesen wäre", schreibt Gill den Angaben zufolge.

