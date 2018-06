Augsburg (SID) - Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den US-Amerikaner Dan DaSilva für ein Jahr verpflichtet. Der 29 Jahre alte Angreifer, der schon lange auf der Wunschliste von Trainer Larry Mitchell stand, wechselt von den Worchester Sharks aus der unterklassigen American Hockey League (AHL) nach Augsburg.

"Ich bin froh, dass es nun endlich mit seiner Verpflichtung geklappt hat. Dan ist ein offensiver Spieler, der mit viel Drang zum Tor spielt und in der Angriffszone und an der Bande eine starke Präsenz hat", so Mitchell. DaSilva ist der achte Neuzugang des Hauptrunden-Elften für die am 12. September beginnende Saison.