Brüssel (dpa) - Nach der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt treten heute einschneidende Wirtschaftssanktionen der Europäischen Union gegen Russland in Kraft. Die EU erschwert fünf russischen Banken den Zugang zu den europäischen Kapitalmärkten. Damit soll Russlands Präsident Wladimir Putin dazu gebracht werden, die moskautreuen Separatisten in der Ostukraine nicht länger zu unterstützen. Zwei Wochen nach dem Absturz einer malaysischen Passagiermaschine in der umkämpften Ostukraine sind noch immer nicht alle Opfer geborgen.

