Moskau (dpa) - Internationale Experten haben an der Absturzstelle von Flug MH17 im Osten der Ukraine weitere Leichenteile geborgen. Das Team aus Niederländern und Australiern sei wohlbehalten zurückgekehrt, sagte der australische Ministerpräsident Tony Abbott in Sydney. Ein größeres Team wolle innerhalb von 24 Stunden erneut zur Absturzstelle. Das Flugzeug der Malaysia Airlines mit 298 Menschen an Bord war am 17. Juli abgestürzt. Prorussische Rebellen werden verdächtigt, sie mit einer Rakete abgeschossen zu haben.

