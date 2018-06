Paris (AFP) Wegen eines Streiks des Bodenpersonals in Frankreich hat Air France zahlreiche Kurz- und Mittelstreckenflüge am Samstag abgesagt. Betroffen seien 15 bis 20 Prozent der Air-France-Flüge an den Flughäfen Paris-Orly, Nizza, Marseille, Bordeaux und Lyon sowie an weiteren Regionalairports, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Alle Langstreckenflüge sollen demnach normal stattfinden, das gilt auch für Starts am Hauptstadtflughafen Charles de Gaulle und für planmäßig dort ankommende Maschinen. Von den Flugausfällen betroffene Passagiere seien bereits informiert worden, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.