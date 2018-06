Conakry (AFP) Monate nach Beginn der Ebola-Seuche in Westafrika sollen die betroffenen Staaten Guinea, Liberia und Sierra Leone massive internationale Hilfe erhalten. Auf einem Sondergipfel in Conakry, der Hauptstadt Guineas, berieten die drei Staatschefs gemeinsam mit WHO-Generaldirektorin Margaret Chan am Freitag über ein Notprogramm in Höhe von 100 Millionen Dollar (75 Millionen Euro). Denn weltweit wächst die Sorge vor der Verbreitung des Virus.

