Turin (AFP) Der Zusammenschluss von Fiat und Chrysler ist perfekt: Die Aktionäre des italienischen Autobauers genehmigten die Umbenennung in Fiat Chrysler Automobiles am Freitag auf einer außerordentlichen Hauptversammlung in Turin, wie Fiat-Präsident John Elkann mitteilte. Als Gesellschaft nach niederländischem Gesetz mit steuerrechtlichem Sitz in Großbritannien soll Fiat Chrysler Automobiles (FCA) im Oktober in New York an die Börse gehen und auch an der Börse in Mailand gehandelt werden.

