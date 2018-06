Tokio (AFP) Die Polizeibehörden der japanischen Millionenstadt Osaka haben über Jahre hinweg zehntausende Straftaten vertuscht, um das ramponierte Image der Stadt aufzupolieren. Die Strafverfolger mussten einräumen, in den Jahren 2008 bis 2012 insgesamt 81.000 Verbrechen nicht in die nationale Kriminalitätsdatenbank eingetragen zu haben - was jeder zehnten Straftat in diesem Zeitraum entspricht. Durch die geschönte Statistik fiel der unrühmlichen Spitzenplatz in der japanischen Kriminalitätsstatistik nicht Osaka zu, sondern der Hauptstadt Tokio.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.