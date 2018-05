Glasgow (SID) - Die nigerianische Gewichtheberin Chika Amalaha ist bei den Commonwealth Games im schottischen Glasgow auch in der B-Probe positiv auf das Entwässerungsmittel Diuretika getestet worden. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. Der 16-Jährigen, die den Wettkampf in der Klasse bis 53 Kilo gewonnen hatte, droht nun eine Sperre. Am Freitag sollte es zu einer Anhörung kommen.

Am Dienstag war die A-Probe geöffnet worden. Der positive Befund bei Amalaha war der erste Dopingfall bei den diesjährigen Commonwealth Games.