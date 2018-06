Wacken (dpa) - Neuer Anlauf für Motörhead: Die Band um Frontmann Lemmy Kilmister will am Freitagabend beim Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken Zehntausende "Metalheads" zum Toben bringen. Zudem spielen am Abend unter anderem die Trash-Metal-Veteran von Slayer. Im vergangenen Jahr hatten Motörhead den Wacken-Auftritt vorzeitig abbrechen müssen, weil Kilmister gesundheitliche Probleme hatte. Das laut Veranstalter größte Heavy-Metal-Spektakel der Welt läuft noch bis zum frühen Sonntagmorgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.