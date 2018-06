Madrid (AFP) Der oberste spanische Gerichtshof prüft eine Vaterschaftsklage gegen den abgedankten König Juan Carlos. Die Klage, die zuvor von einer niedrigeren Instanz abgewiesen worden war, wurde am Dienstag an das Oberste Gericht weitergeleitet, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag in Madrid sagte. Es handelt sich um die Klage des Katalanen Alberto Solà Jiménez.

