Taipeh (AFP) Die Hölle brach kurz nach Mitternacht los, überall brach plötzlich die Erde auf und meterhohe Feuersäulen schraubten sich in den Himmel: Bei einer Serie von verheerenden Gasexplosionen sind in der Nacht zum Freitag in Taiwans zweitgrößter Stadt Kaohsiung mindestens 25 Menschen getötet und fast 270 weitere verletzt worden, ganze Straßenzüge wurden verwüstet. Als Ursache werden Lecks in unterirdischen Gaspipelines vermutet.

