Stanford (SID) - Die deutschen Fed-Cup-Spielerinnen Angelique Kerber und Andrea Petkovic haben das Halbfinale des WTA-Turniers in Stanford erreicht. Die Kielerin Kerber, Nummer acht der Weltrangliste, setzte sich in der Runde der besten Acht in nur 56 Minuten souverän gegen die Spanierin Garbine Muguruza mit 6:2, 6:1 durch.

Im Halbfinale der mit 710.000 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung wartet auf die an Nummer drei gesetzte Kerber die Amerikanerin Varvara Lepchenko.

French-Open-Halbfinalistin Petkovic (Darmstadt/Nr. 8) gewann gegen die zweimalige Turniersiegerin Venus Williams (USA) mit 6:1, 3:6, 7:5. In der nächsten Runde trifft die 26-Jährige auf Serena Williams (USA/Nr. 1), die sich in drei Sätzen gegen Ana Ivanovic (Serbien/Nr. 5) durchsetzte.

Petkovic freute sich auf das anstehende Duell mit der 17-maligen Grand-Slam-Siegerin aus den USA. "Die beiden tollen Williams-Schwestern, die ich als Junior (und noch immer) so bewundert habe, in zwei Tagen. Das ist etwas. Meine Güte", schrieb sie bei Twitter.

Die Weltranglistenerste Serena Williams bestreitet in Stanford ihr erstes Turnier nach ihrem rätselhaften Ausscheiden in Wimbledon vor rund vier Wochen. Dort war sie zunächst in der dritten Runde der Einzel-Konkurrenz an der Französin Alize Cornet gescheitert. Zwei Tage später taumelte die 32-Jährige im Doppel an der Seite ihrer älteren Schwester Venus phasenweise völlig desorientiert über den Platz.

Sabine Lisicki (Berlin) war dagegen trotz der Aufstellung eines neuen Aufschlagweltrekordes bei den Damen mit knapp 211 km/h bereits in der ersten Runde gegen Ivanovic ausgeschieden.