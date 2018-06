Gaza (AFP) Ungeachtet des Beginns einer 72-stündigen Feuerpause im Gazastreifen haben die israelischen Streitkräfte nach Angaben von palästinensischen Ärzten bei einem erneuten Granatangriff acht Menschen getötet. Die Palästinenser seien bei einem Artillerieangriff nahe Rafah im Süden des Küstengebiets ums Leben gekommen, sagte ein Arzt des Krankenhauses Abu Jussef al-Nadschar. Die in der Nacht zu Freitag von den beiden Konfliktparteien vereinbarte Waffenruhe war am Morgen um 08.00 Uhr (Ortszeit, 07.00 Uhr MESZ) in Kraft getreten und soll bis Montagmorgen gelten.

