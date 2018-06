Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin in einem Telefonat die Unterstützung der Separatisten in der Ukraine vorgeworfen. Nach Angaben des Weißen Hauses drückte Obama in dem Gespräch am Freitag seine "große Besorgnis über die wachsende Unterstützung" der prorussischen Aufständischen durch Moskau aus. Der US-Präsident habe für eine "diplomatische Lösung" des Konflikts geworben. Washington und Moskau wollen demnach ihre "Kommunikationskanäle offen halten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.