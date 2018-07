Bremen (dpa) - Ein Sportflugzeug ist in Bremen in eine Lagerhalle gestürzt. Das Unglück ereignete sich am Freitagmittag in der Nähe des Flughafens. An Bord der Maschine könnten zwei Menschen gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher. Bestätigt sei dies noch nicht. Über das Schicksal der Insassen ist bisher nichts bekannt. Es habe ein Feuer an der Absturzstelle gegeben, das aber schnell gelöscht werden konnte. In der Halle lagern Reifen. Polizei und Rettungskräfte lösten Großalarm aus.

