Washington (AFP) Der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt in den USA hat sich leicht abgeschwächt. Wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte, schuf die US-Wirtschaft im vergangenen Monat 209.000 zusätzliche Stellen. Das Jobwachstum blieb damit robust, lag aber unter den Erwartungen der Analysten, die mit einem Plus von 220.000 Stellen gerechnet hatten. Die Arbeitslosenquote stieg im Juli auf 6,2 Prozent, im Juni hatte sie bei 6,1 Prozent gelegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.