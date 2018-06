Washington (AFP) Die im Sudan wegen ihrer angeblichen Abkehr vom Islam zum Tode verurteilte Christin ist US-Medienberichten zufolge in den USA angekommen. Die 26-jährige Meriam Jahia Ibrahim Ischag landete zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern am Donnerstag (Ortszeit) in der Ostküsten-Metropole Philadelphia. Dort wurde sie von Bürgermeister Michael Nutter begrüßt, wie US-Medien berichteten. Nutter würdigte Ischag demnach als "Weltfreiheitskämpferin".

