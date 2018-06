New York (AFP) US-Präsident Barack Obama hat der Hamas klar die Schuld für das Scheitern einer Waffenruhe im Gazastreifen zugewiesen: Die radikale Palästinenserbewegung müsse "begingungslos" und "so schnell wie möglich" den offenbar entführten israelischen Soldaten wieder freilassen, forderte Obama am Freitag bei einer Pressekonferenz in Weißen Haus. Eine Feuerpause sei "sehr schwer" zu erreichen, wenn Israel und die internationale Gemeinschaft nicht darauf vertrauen könnten, dass die Hamas ihre Verpflichtungen einhalte.

