Taschkent (AFP) Im Kampf gegen Täuschungsversuche bei der Zulassungsprüfung für die Universitäten haben die usbekischen Behörden kurzerhand das mobile Internet abgeschaltet. Die beiden größten Mobilfunk-Anbieter sprachen am Freitag von "dringenden Wartungsarbeiten zwischen 08.30 Uhr und 13.30 Uhr". In dieser Zeit könnten die Kunden mit ihren Handys weder ins Internet gelangen noch SMS und MMS empfangen oder senden. Genau in diese Zeit fielen die landesweiten Uni-Zugangsexamen.

