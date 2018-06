Hanoi (AFP) Bei einem Besuch in Hanoi hat der japanische Außenminister Fumio Kishida zugesagt, Vietnam sechs Patrouillenboote zu stellen. "Wir hoffen, dass damit die Fähigkeit Vietnams gestärkt wird, die Einhaltung des Seerechts durchzusetzen", sagte Kishida am Freitag bei einer Pressekonferenz mit seinem vietnamesischen Kollegen Pham Binh Minh in Hanoi.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.