Baku (AFP) Am Rande der umstrittenen Südkaukasus-Region Berg-Karabach hat es erneut Gefechte zwischen armenischen und aserbaidschanischen Soldaten gegeben. Das Verteidigungsministerium in Aserbaidschans Hauptstadt Baku teilte am Samstag mit, armenische "Aufklärungs- und Sabotagegruppen" hätten Posten an der Trennlinie angegriffen. Aserbaidschanische Soldaten hätten die Attacke in der Nacht abgewehrt und die Gegner zum Rückzug gezwungen, dabei seien vier Aserbaidschaner getötet worden.

