Berlin (AFP) Die harte Berliner Reaktion auf die US-Spionageaktivitäten in Deutschland zeigt nach Einschätzung von Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) Wirkung in den USA. "Washington sieht die politischen Probleme, die entstanden sind, nun klarer", sagte Altmaier der "Saarbrücker Zeitung" vom Wochenende mit Blick auf die Ausreiseaufforderung an den für die Geheimdienste zuständigen US-Diplomaten. "Die Amerikaner wissen inzwischen auch, bei jeder nachrichtendienstlichen Aktion muss immer der Schaden mit in den Blick genommen werden, der damit angerichtet werden könnte."

