München (AFP) Die französische Bestseller-Autorin Anna Gavalda beklagt eine "Tyrannei der Sexualität" in der Gesellschaft. "Gefühle sind wichtiger als körperliche Liebe", sagte die 43-Jährige in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Focus" laut einer Vorabmeldung vom Samstag. Diese Erkenntnis gehe heutzutage leicht unter. "Wir leben in einer Tyrannei der Sexualität, alles dreht sich nur darum. Das nervt mich", fügte die Schriftstellerin hinzu, die mit dem Erzählungsband "Ich wünsche mir, dass irgendwo jemand auf mich wartet" international bekannt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.