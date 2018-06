Mannheim (AFP) Nach dem schweren Bahnunglück am Mannheimer Hauptbahnhof hat die Bundespolizei gemeinsam mit der Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer der Untersuchungen bleibe die Unfallstelle gesperrt, sagte die Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, Carolin Bartelt, am Samstag. Bis zum Mittag konnten vier der insgesamt 14 in Krankenhäuser eingelieferten Verletzten wieder entlassen werden. Von den verbliebenen zehn hatten vier bei dem Unglück vom Freitagabend schwerere Verletzungen davongetragen, es wurde aber laut Bartelt niemand lebensgefährlich verletzt.

