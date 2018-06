Mannheim (AFP) Die meisten Fahrgäste kamen mit einem Schock oder leichten Blessuren davon, zehn Verletzte waren am Samstag noch im Krankenhaus: Am Mannheimer Hauptbahnhof rammte am Freitagabend ein Güterzug einen Eurocity, zwei Waggons des Passagierzugs stürzten um. An der Unglücksstelle nahmen die Bundespolizei und die Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes die Ermittlungen auf. Wegen gesperrter Gleise kam es am Samstag zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

