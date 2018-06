Paris (AFP) In Frankreich haben am Samstag tausende Demonstranten gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen und die "schändliche" Haltung der französischen Regierung in dem Konflikt protestiert. In Paris, Lyon, Marseille, Lille und anderen Städten skandierten sie "Israel Mörder", hielten Banner mit der Aufschrift "Wir sind alle Palästinenser" hoch und schimpften Frankreichs Präsidenten François Hollande einen "Komplizen" Israels. Gewalttätige Ausschreitungen wurden zunächst nicht gemeldet.

