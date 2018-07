Berlin (SID) - Angesichts der Eskalation in der Ukraine-Krise hat CSU-Chef Horst Seehofer die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland in Frage gestellt. "So lange Russland nicht zur Entspannung beiträgt, sind weltweite Sportveranstaltungen dort schwer denkbar", sagte er der Tageszeitung Die Welt: "Bleibt Putin bei seiner bisherigen Linie, kann ich mir eine Fußball-WM in Russland nicht vorstellen."

Seehofer selbst ist "emotional sehr stark geleitet vom mutmaßlichen Abschuss der malaysischen Passagiermaschine über der Ostukraine", sagte er. Man habe hier auch eine Verantwortung gegenüber den Hinterbliebenen. Putin habe es in der Hand, die Situation in der Ostukraine zu verbessern. "Wenn er das nicht tut, sollte man weitere Schritte ins Auge fassen", so Seehofer.

Grünen-Chefin Simone Peter rief dazu auf, die Kriterien für die Vergabe von Sportgroßveranstaltungen grundsätzlich zu verändern. Menschen- und Bürgerrechte müssten dabei mehr Gewicht bekommen.