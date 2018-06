Hamburg (SID) - Der FC St. Pauli hat mit Mühe einen Fehlstart in die neue Zweitliga-Saison vermieden. Die Kiezkicker kamen am ersten Spieltag im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt zu einem insgesamt eher schmeichelhaften 1:1 (0:1). St. Paulis Innenverteidiger Sören Gonther (78.) glich dabei in der Schlussphase die Ingolstädter Führung durch Alfredo Morales (42.).

St. Pauli blieb durch das Remis saisonübergreifend zum sechsten Mal in Serie sieglos. Ingolstadt verpasste auch im fünften Anlauf seit dem Wiederaufstieg 2010 einen Auftaktsieg.

Vor 26.664 Zuschauern am Millerntor gehörte die Anfangsphase den Hausherren, in deren Startformation die Neuzugänge Lasse Sobiech (HSV) und Michael Görlitz (FSV Frankfurt) standen, gefährliche Szenen gab es aber kaum. Nach einer knappen halben Stunden übernahmen die Gäste das Kommando, das neue Angreifer-Duo Lukas Hinterseer (Wacker Innsbruck) und Matthew Leckie (FSV Frankfurt) zeigte einige gute Ansätze, der Abgang von Leistungsträger Caiuby (zum FC Augsburg) fiel kaum ins Gewicht.

In der 42. Spielminute fand ein Freistoß von Ingolstadts Pascal Groß den Kopf von Morales, der gekonnt zur Führung einnickte. In der zweiten Halbzeit zeigte sich St. Pauli weiterhin engagiert, spielerisch ließ der Auftritt der Kiezkicker aber einiges zu wünschen übrig. Der starke Keeper Philipp Tschauner verhinderte das 0:2, als er gleich zweimal gegen Morales (61./62.) rettete. In der 78. Minute traf Gonther dann nach einem schönen Spielzu sehenswert zum 1:1 in den Winkel.

Neben Tschauner überzeugte bei St. Pauli Angreifer Christopher Nöthe, Ingolstadt hatte in Groß und Moritz Hartmann seine Besten.