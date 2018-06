Bad Radkersburg (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 ist weiter auf der Suche nach der Form. Im Trainingslager in Bad Radkersburg/Österreich kam die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut gegen den türkischen Erstligisten Akhisar Belediyespor nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Im achten Testspiel blieb 96 damit bereits zum vierten Mal ohne Sieg. Ex-Nationalspieler Christian Pander (57.) hatte Hannover in Führung gebracht, Akhisar kam in der 77. Minute zum Ausgleich.

Hannover hatte zuvor gegen den ungarischen Zweitligisten Csakvar TK nur 1:1 gespielt. Gegen Drittligist Arminia Bielefeld (0:1) und den niederländischen Erstligaklub PEC Zwolle (1:2) unterlagen die Niedersachsen.