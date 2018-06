Gelsenkirchen (SID) - Der griechische Nationalspieler Kyriakos Papadopoulos vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 steht offenbar vor einem Wechsel auf Leihbasis zum Ligarivalen Bayer Leverkusen. Wie das Fachmagazin kicker berichtet, weilt der 22 Jahre alte Abwehrspieler schon am Sonntag zu Verhandlungen am Rhein. "Wenn dieses Gespräch positiv verläuft, wird dieses Geschäft über die Bühne gehen", sagte Schalkes Sportvorstand Horst Heldt.

Nach kicker-Informationen ist ein einjähriges Ausleihgeschäft ohne Kaufoption angedacht. "Papadopoulos erhofft sich dort mehr zu spielen als in Schalke", sagte Heldt. Schalke-Trainer Jens Keller darf sich zudem über eine frühere Trainings-Rückkehr von Weltmeister Julian Draxler freuen. "Julian will schon früher bei uns einsteigen", sagte Keller am Samstag bei Sport1.