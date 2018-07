Sydney (dpa) - Ein australisches Ehepaar hat eine Leihmutter in Thailand mit einem Down-Syndrom-Baby sitzen lassen und nur dessen gesunde Zwillingsschwester mitgenommen. Der Fall hat in Australien Empörung ausgelöst. Zahlreiche Australier hätten angeboten, Baby Gammy zu adoptieren, berichten australische Medien. Das Paar hatte der Leihmutter gut 10 000 Euro gezahlt. Die Australier verlangten eine Abtreibung, als sich zeigte, dass eines der Kinder das Down Syndrom hat. Die Mutter weigerte sich und brachte die Zwillinge zur Welt. Das Paar habe nur das gesunde Mädchen mitgenommen, heißt es.

