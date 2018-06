Atlanta (dpa) - Zum ersten Mal wird in den USA ein Ebola-Patient behandelt. Der infizierte amerikanische Arzt Kent Brantly wurde mit einer Chartermaschine aus Liberia ausgeflogen und ist mittlerweile im Bundesstaat Georgia eingetroffen. Von dort wurde er in eine Spezialabteilung des Emory University Hospital in Atlanta gebracht. Der mit einer Isolationskammer ausgerüstete Jet sollte dem Sender CNN zufolge wieder starten und nach Liberia zurückfliegen, um eine zweite amerikanische Ebola-Patientin, Nancy Writebol, abzuholen. Beide US-Bürger hatten sich während ihres humanitären Einsatzes infiziert.

