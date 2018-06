Karlsruhe (dpa) - Mit 72 Luftballons in Form von Nullen und Einsen haben das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Stadt und das Cyberforum an die erste E-Mail nach Deutschland vor 30 Jahren erinnert.

Die Kombination ergebe im Binärcode, der zur Verarbeitung digitaler Informationen genutzt wird, das Wort "K@rlsruhe", sagte ein KIT-Sprecher. Die Luftballons stiegen am Samstag vor dem Rechenzentrum der Hochschule in den Himmel - dem Ort, wo die erste E-Mail am 3. August 1984 in einem Keller eingetroffen war.

"Wir freuen uns, dich dabei zu haben", hieß es darin. Michael Rotert, der Empfänger des geschichtsträchtigen Schreibens, war am Samstag mit von der Partie. Er hatte an der Uni Karlsruhe als technischer Leiter der Informatik-Rechnerabteilung den ersten Mailserver in Deutschland eingerichtet. Die Mail kam von Laura Breeden aus Cambridge im US-Staat Massachusetts, die für das akademische Computernetz CSNET arbeitete. Die erste E-Mail überhaupt war 1971 übertragen worden.

E-Mail von Laura Breeden an Michael Rotert