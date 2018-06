New York (dpa) - Oscar-Preisträgerin Penelope Cruz (40) rudert zurück, nachdem sie einen Gaza-Appell unterschrieben hatte und dafür heftig kritisiert wurde.

"Ich wünsche einfach Eintracht und Frieden", schrieb sie in einer Erklärung, die auch an die Deutsche Presse-Agentur ging. Cruz hatte ebenso wie ihr Ehemann Javier Bardem ein spanisches "Kommuniqué der Kultur gegen den Völkermord an Palästinensern" unterzeichnet, um "die Bombardements gegen die palästinensische Zivilbevölkerung" anzuklagen.

"Ich möchte bei dieser wichtigen Frage nicht missverstanden werden", schrieb Cruz jetzt. "Ich bin keine Expertin für die Situation und mir ihrer Komplexität bewusst." Sie wolle einfach Frieden für beide, Israel und Gaza. "Ich hoffe, dass sich alle Seiten auf eine Waffenruhe einigen können und es keine unschuldigen Opfer mehr gibt, auf keiner Seite der Grenze." Sie glaube an eine zivilisierte Welt, in der Menschen Seite an Seite leben könnten.