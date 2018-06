Glasgow (dpa) - Usain Bolt hat die 4 x 100-Meter-Staffel von Jamaika als Schlussläufer zur Goldmedaille bei den Commonwealth Games geführt. Der Sprint-Olympiasieger ließ seinen Konkurrenten am Samstagabend im Hampden Park Stadium von Glasgow keine Chance. Die Jamaikaner gewannen in 37,58 Sekunden und stellten damit einen Rekord über diese Strecke bei den Commenwealth Games auf. Zweiter wurde das englische Quartett in 38,02 Sekunden vor Trinidad und Tobago.

