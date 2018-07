Berlin (dpa) - Chili-Profis haben sich bei der ersten WM im Schärfe-Wettessen in Berlin gemessen. 15 Mutige aus neun Ländern nahmen teil, pro Runde schied ein Wettesser aus. Am Ende triumphierte Stephan Kühne für Mazedonien. Silber ging an Deutschland, Bronze an Polen. Mehrere Hundert Schaulustige sahen dabei zu, wie sich die Konkurrenten am Imbiss "Curry & Chili" hocharbeiteten. Es ging mit einer Curry-Soße los, die 10 000 Scoville, die Maßeinheit für Schärfe, hatte. In der letzten Runde waren es 7,7 Millionen Scoville.

