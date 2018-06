Bayreuth (dpa) - Regisseur Frank Castorf ist für seine umstrittene Interpretation von Richard Wagners "Ring des Nibelungen" in Bayreuth gleichzeitig gnadenlos ausgebuht und begeistert gefeiert worden. Nach dem letzten Teil, der "Götterdämmerung", zeigte er sich am Abend erstmals den Zuschauern - und teilte das Publikum in zwei Lager. Die Zuschauer tobten, doch so eindeutig ablehnend wie im letzten Jahr waren die Reaktionen keinesfalls - Buhs und laute Bravo-Rufe waren zu hören. Mit der "Götterdämmerung" ging die Premierenwoche der Festspiele unter den Augen von Kanzlerin Angela Merkel zu Ende.

