Gaza (AFP) Seit der vermuteten Entführung eines israelischen Soldaten im Gazastreifen sind bei Vergeltungsangriffen der Armee nach Angaben von Rettungskräften bereits mehr als 90 Palästinenser getötet worden. Allein in der Nacht zum Samstag seien bei mehreren israelischen Luftangriffen in Rafah 19 Menschen gestorben, darunter 15 Mitglieder einer Familie, erklärte ein Sprecher der Rettungskräfte. In den Trümmern eines Hauses in der Stadt wurden außerdem am Abend vier Leichen entdeckt.

