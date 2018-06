Kathmandu (AFP) Bei einem massiven Erdrutsch in Nepal sind am Samstag mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Dutzende Dorfbewohner wurden nach dem Unglück im Nordosten des Himalaya-Staates vermisst, wie ein Regierungsvertreter sagte. Demnach wurden bei dem Erdrutsch in den frühen Morgenstunden zwei Dutzend Häuser verschüttet, bevor sich die Masse aus Schlamm und Steinen in den Sunkoshi-Fluss nordöstlich der Hauptstadt Kathmandu ergoss.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.