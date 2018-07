Den Haag (AFP) Die berühmte Homosexuellen-Parade in Amsterdam hat in diesem Jahr einen ernsten Auftakt genommen. Auf zwei Booten auf den Grachten der niederländischen Stadt gedachten zahlreiche Aids-Experten am Samstag ihrer bei dem Abschuss einer malaysischen Passagiermaschine in der Ostukraine getöteten Kollegen. Rund 50 in weiß gekleidete Anti-Aids-Aktivisten hielten Plakate hoch, auf denen etwa stand: "Zum Gedenken an unsere Kollegen der MH17" oder "Unsere Arbeit geht weiter, gemeinsam können wir Aids besiegen".

