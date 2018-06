Seoul (AFP) Aus Angst vor einem mutmaßlich unfairen Gerichtsverfahren in Nordkorea und langen Gefängnisstrafen haben zwei festsitzende US-Touristen an ihre Regierung appelliert, eine schnellstmögliche Ausreise zu erwirken. Matthew Todd Miller und Jeffrey Edward Fowle zeichneten im Interview mit der Nachrichtenagentur Associated Press ein düsteres Bild ihrer Perspektiven: Das Gerichtsverfahren könne schon innerhalb eines Monats beginnen und dürfte ihre Aussichten weiter verschlechtern, sagte Fowle demnach. "Ich weiß nicht, was schlimmstenfalls passieren könnte, aber ich brauche Hilfe, um mich aus dieser Situation zu befreien."

